Son dakika haberi: Girit'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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Gelen son dakika haberlerine göre Girit'te dün yaşanan sel felaketi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye çıktığı bildirildi.
Girit'te dün yaşanan sel felaketi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye çıktığı bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, selin ardından kayıp olduğu bildirilen 49 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Girit'te yaşanan sel felaketi sonucu dün 50 yaşında bir kişi sele kapılan aracında ölü bulunmuştu.
Kaynak: AA / Güncel