Son dakika haberi! Giresun'da yayla evinde yangın Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde yaylada bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Giresun'un Espiye ilçesinde yaylada bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Karamaşat Yaylası'nda Hüseyin Çubukcu'ya ait evde çıkan baca yangını büyüyerek evin tamamına yayıldı. Espiye Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülen yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Fikret Bıyık Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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