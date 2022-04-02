Son dakika haberi! Giresun'da üzerine duvar devrilen kişi öldü
AA - Sinan Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri: Giresun'un Bulancak ilçesinde onarımını yaptığı evinin duvarı üzerine devrilen kişi yaşamını yetirdi.
BULANCAK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde onarımını yaptığı evinin duvarı üzerine devrilen kişi yaşamını yetirdi.
İlçenin Ahmetli köyünde 54 yaşındaki Kaşif Yeşil, eski köy evinin onarımını yaptığı sırada duvar yıkılarak üzerine devrildi.
Yıkılan duvardaki briketlerin altında kalan Yeşil, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yeşil'in cenazesi, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Sinan Yıldız - Güncel