Son dakika haberi: Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı Son dakika gündem haberi: Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 520 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.