GEZİ PARKI DAVASINDA OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (2) - Haberler

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GEZİ PARKI DAVASINDA OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GEZİ PARKI DAVASINDA OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (2)

İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı.

İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı. Sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verildi. Hepsinin tutuklanmasına karar verildi. Firari sanıkların dosyası ise ayrıldı.

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