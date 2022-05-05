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Son dakika haberi | Geyve'de çatı yangını söndürüldü

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Son dakika haberi | Geyve'de çatı yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçam Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bulunduğu 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri, dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle alevler diğer katlara sıçramadan yangın söndürüldü.

Yangında çatı katında hasar oluştu.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

İtfaiye, Sakarya, Yangın, Geyve, Güncel, Haberler

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