Son dakika haberi... Geri dönüşüm merkezi sayesinde evsel atıkta yüzde 21 azalma sağlandı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Geri dönüşüm merkezi sayesinde evsel atıkta yüzde 21 azalma sağlandı

ANKARA Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Geri Dönüşüm Merkezi sayesinde ilçede ortaya çıkan evsel atık oranında yüzde 21 düşüş sağlandı.

Türkiye'nin sıfır atık konusunda başlattığı mücadele son hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019'da Türkiye'nin ilk Pilot İlçesi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi seçildi. 2019 yılından itibaren bu kapsamda çalışmalarını başlatan Kızılcahamam Belediyesi gerçekleştirilen projeler sayesinde ilçede ortaya çıkan evsel atık oranında yüzde 21 azaltma başarısı sağladı.

Türkiye'nin ilk geri dönüşüm tesisi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay belgesini alan geri dönüşüm merkezine ait 110 takım 3'lü iç mekan kutusu 200 adet 770 litre (lt) mavi konteyner, 250 adet 440 lt mavi konteyner, 170 adet 120 lt mavi pedallı konteyner, 50 adet 240 lt mavi organik atık konteyner, 20 adet 80 lt atık ilaç kutusu, 20 adet çay posası kovası,10 adet süzdürme kabı, 11 adet mobil atık getirme merkezi, 1 adet kalemmatik, 1 adet yüzde 100 elektrikli çevre dostu mini toplama aracı, 1 adet kompost makinesi, 1 adet mini kepçe bulunuyor.

"Vatandaşlarımızın teşviklerini arttırmak için bir kart sistemi geliştirdik"

Kızılcahamam Belediyesinin 2019'da Çevre Mühendisi Değer, "2019 senesinden itibaren hummalı çalışmalarımız mevcut sıfır atık sisteminde. İlçe genelinde koymuş olduğumuz konteynerlerde geri dönüşebilen atıkların toplamı, ayrıştırmasını ve geri kazanım işlemlerini yapmaktayız. İlçemizde toplamış olduğumuz geri dönüşüm atıklarını birinci sınıf atık getirme merkezimizde bulunan hangar binasının içerisinde personellerimiz yardımıyla türlerine göre ayrıştırma işlemi yapmaktayız. Vatandaşlarımızın bu konuda teşviklerini arttırmak için bir kart sistemi geliştirdik. Vatandaşlarımıza türlerine ve miktarlarına göre atıkların buraya getirmesine veya Sıfır Atık Otobüsümüze getirmesini ve puan kazanmasını sağlıyoruz. Kazandıkları puanlarla ilçemizin yerel marketlerinde harcama işlemlerini gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Evsel atık miktarında yüzde 21 oranında azalma tespit ettik"

İlçede oluşan geri dönüşüm kültürüne dair bilgiler veren Değer, "2019'dan itibaren başlamış olduğumuz bu yolculukta evsel atık miktarında yüzde 21 oranında azalma tespit ettik. Bu bizim için çok önemli bir durum. İlk başlarda aylık 13 ton geri dönüşebilen atığı şuanda yaz mevsimlerinde 80-90 tona kadar, kış mevsimlerinde ise 50-60 tona kadar arttırmış bulunmaktayız. İstihdam konusu da burada çok önemli; 22 personel burada istihdam edildi. Toplamış olduğumuz kağıt, karton, plastik, cam, metal gibi ürünleri geri kazanım yoluyla tekrar hammaddeye dönüştürebilecek firmalar mevcut. Kağıt ve kartonu hamura, plastik ürünleri granüle, cam atıklarını da tekrardan cam şişe haline getiren tesisler mevcut Ankara ve Ankara'daki illerde" diye konuştu.

"Bilinçli insanlar atıksız konutlar"

İlçede bulunan vatandaşların bilinçlenmeye başladığını söyleyen Değer, "2019 senesinde pilot ilçe olmamız sebebiyle beraber büyük bir eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürdük. Burada bulunan TOKİ bloklarında 'Bilinçli insanlar atıksız konutlar' uygulaması başlattık. Burada haftada dört defa uğrayan evsel atık aracımızı haftada bire indirerek yüzde 80 bir başarı elde ettik. İnsanlar geri dönüşüm konusunda geç kalındığını, daha önceden başlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Artık bilinç oluştu insanlar atıklarını güzel bir şekilde ayrıştırıyorlar. Bu konuda bizim yaptığımız çalışmaların sürekli takip ederek içerisinde bulunuyorlar. Burada yüzde yüze ulaştık diyemeyiz. Yüzde 70 oranında insanların katılımları mevcut. Biz bunu daha iyiye getirebilmek için elimizden geleni birimimiz olarak yapmaktayız" açıklamasında bulundu.