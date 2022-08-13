Son dakika haberi... Gece kulübü önündeki cinayet kamerada (2)

Son dakika haber: 4'Ü TUTUKLANDIBursa'da arkadaşlarının tartıştığı gece kulübünün önünde pusu kurarak, işletme sahibi M.S.'yi otomobil ile almayan gelen Emir Çelik'e ateş ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen 9 şüpheliden Aytaç Y., Güven Y., Veysel K. ve Hamdullah M.

4'Ü TUTUKLANDI

Bursa'da arkadaşlarının tartıştığı gece kulübünün önünde pusu kurarak, işletme sahibi M.S.'yi otomobil ile almayan gelen Emir Çelik'e ateş ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen 9 şüpheliden Aytaç Y., Güven Y., Veysel K. ve Hamdullah M. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.