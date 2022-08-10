Son dakika haberi... GEBZE'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Gebze'nin Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile saat 17.00 sıralarında söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 hektarlık makilik alan alevlere teslim oldu. İtfaiye, Orman İşletme, AFAD ve gönüllü ekiplerin çalışmalarına, havadan 4 helikopter ile destek verildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kesinlik olmamakla birlikte trafo patlaması nedeniyle yangın çıktığı tahmin ediliyor. Jandarmamız bu konuda araştırmasını yapıyor. Şu an söndürme çalışmaları tamamlandı. Soğutma çalışmaları başladı. 4 tane helikopter yangına müdahale etti. AFAD'ın, orman işletmenin, büyükşehirin, Gebze Belediyesi'nin ve çevre belediyelerimizin arazöz, iş makinesi ve tüm ekipmanları burada. Orman bölge müdürümüzün de ifadesiyle tamamen kontrol altına alınmış oldu. Söndürme tamamlandı, soğutma çalışmaları sürüyor. Tavşanlı mahallemizdeki ağırlıklı makilik bir bölge. 10 hektar civarında bir alanı etkilediğini görüyoruz dedi.