GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE OPERASYON - Haberler

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GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİOSMANPAŞA'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon düzenlendi.

GAZİOSMANPAŞA'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon düzenlendi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği yönünde ihbar aldı. Ekipler 28 Nisan Perşembe akşamı operasyon düzenledi. Ev sahibi Ö.K. gözaltına alındı.

Evin bir odasının led ışıklar, alüminyum ve havalandırma düzenekleri ile uyuşturucu serasına çevrildiği görüldü. Evde 109 gram uyuşturucu madde, 48 gram uyuşturucu madde tohumu, 41 uyuşturucu hap, 12 fide, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 cep telefonu ile 250 lira para ele geçirildi. Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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