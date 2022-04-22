Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera

GAZİOSMANPAŞA'da dün aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIYaşanan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir grup gencin iş yerine saldırmaya çaldığı, çevredeki kişilerin engellemeye çalıştığı, ardından iş yerine giren kişilerin kavga ettiği, daha sonra bir kişinin yaralı olarak iş yerinden çıktığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel