Son dakika haberi... Gaziantep ve Adana'daki FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterenlerle irtibatı bulunan ve örgüt içi haberleşme programları kullandıkları belirlenen 8 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.