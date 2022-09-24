GAZİANTEP - Yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel