Son dakika haberi | Gaziantep'te yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Terörle Mücadele Şubesi Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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