Son dakika haberi | Gaziantep'te yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberler: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel