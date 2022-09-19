Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, Fırat Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği M.D, E.G, T.S. ve M.D'yi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Hisarcık Nizip Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.