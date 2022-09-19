Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Fırat Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği M.D, E.G, T.S. ve M.D'yi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel