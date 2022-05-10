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Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 274 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ile 56 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Haberler

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