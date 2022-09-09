Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Gaziantep'te uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilere yönelik Nurdağı ve Nizip ilçelerinde operasyon düzenledi. 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 4 kilo 220 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 100 kök kenevir, 2 av tüfeği, 7 cep telefonu ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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