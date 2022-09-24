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Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İstiklal Mahallesi'nde bir evin çatı katında arama yapan ekipler, bir miktar kök kenevir, 1 pompalı tüfek ve 86 fişek ele geçirdi, ikamette bulunan M.D. H.Ş. ve S.K, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

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