Son Dakika | GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu övücü paylaşımlar yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle kent merkezindeki 11 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada, 43 kök Hint keneviri, 40 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Cumhuriyet Gaziantep Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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