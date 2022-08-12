Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Ekipler evde yapılan aramada, 1 kilo 65 gram metamfetamin ve 65 kök hint keneviri ele geçirdi. Polis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan T.E. ile 7 suç kaydı bulunan M.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Güncel AA / Okan Coşkun Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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