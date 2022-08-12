Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
- Güncelleme:
Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi.
Ekipler evde yapılan aramada, 1 kilo 65 gram metamfetamin ve 65 kök hint keneviri ele geçirdi.
Polis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan T.E. ile 7 suç kaydı bulunan M.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.
AA / Okan Coşkun - Güncel