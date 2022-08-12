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Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler evde yapılan aramada, 1 kilo 65 gram metamfetamin ve 65 kök hint keneviri ele geçirdi.

Polis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan T.E. ile 7 suç kaydı bulunan M.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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