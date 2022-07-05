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Son dakika haberi: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika haberi: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 115 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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