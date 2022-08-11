Son dakika haberi: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda yaşadığı evde 1 kilogram metafetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda yaşadığı evde 1 kilogram metafetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Şüphelinin evinde ve garajında arama yapan ekipler, 1 kilogram metanetimin ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor. Güncel AA / Fırat Özdemir Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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