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Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 267 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 267 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-07 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1 kilo 523 gram eroin, 1574 uyuşturucu hap, 604 gram metamfetamin, 407 gram esrar, 282 kök kenevir bitkisi, 23 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 3 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 267 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 28 zanlı tutuklandı, 239 kişi ise serbest bırakıldı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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