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Son dakika haberi | Gaziantep'te üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin lira destek

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Son dakika haberi | Gaziantep'te üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin lira destek

Son dakika haberi... Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin lira destek sağlayacak.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin lira destek sağlayacak.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, üniversiteyi kazanan öğrencelere destek sağlamak amacıyla karar aldıklarını ifade etti.

Belediye olarak üniversite öğrencilerine katkı sağlamak istediklerini aktaran Tahmazoğlu, "Bu sene üniversiteyi kazanan öğrencilerimize tam 3 bin lira destek sağlıyoruz. Şahinbey ilçesinde ikamet edip üniversiteyi kazanan öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız destek hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu, başvuruların belediyenin internet sitesinde başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Şahinbey Belediyesi Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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