Gaziantep gündem haberi | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep haber: Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/ Ypg'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütü PKK/ Ypg içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep YPG PKK Güncel Haberler

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