Gaziantep gündem haberi | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep haber: Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/ Ypg'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/ Ypg içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel