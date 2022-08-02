Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, N.T. ve T.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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