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Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi, Kurtini mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İslahiye Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, müdahale ettikleri örtü yangınını kısa sürede söndürdü.

Yangında, yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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