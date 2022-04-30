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Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
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Son dakika haberi | Gaziantep'te örtü yangını

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hürriyet Mahallesi Kurtini mevkisindeki ormanda akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rügarın etkisiyle yayılan yangına 2 arasöz, 1 ilk yardım aracıyla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.2 dönüm alandaki ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Hürriyet, Güncel, Haberler

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