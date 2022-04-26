Son dakika haberi | Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Son dakika haberi | Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kanalizasyon demirlerini çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri devriye attığı sırada seslerin geldiği bir kanalizasyonu kontrol etti.

Ekipler, kanalizasyon içerisinde demir malzemeleri çalan M.P'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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