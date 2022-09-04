Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi... Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındı.

Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavında, sınav salonuna görüntü aktaran düğme şeklinde kamera, WİFİ, ses verici kart ve güç kaynağı cihazlarından oluşan kopya düzeneği ile giren şüpheli tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title