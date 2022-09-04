Son dakika haberi... Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındı. Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavında, sınav salonuna görüntü aktaran düğme şeklinde kamera, WİFİ, ses verici kart ve güç kaynağı cihazlarından oluşan kopya düzeneği ile giren şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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