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Son dakika haberi! Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Son dakika haberi! Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan A.I. yönetimindeki iş makinesi, geri manevra yaparken 9 yaşındaki Ali İhsan Turan'a çarptı.

İş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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