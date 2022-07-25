Son dakika haberi! Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda gerçekleşen, aralarında motosiklet ve bisiklet hırsızlıklarının da bulunduğu hırsızlık ve yağma olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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