Son dakika haberi! Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Haziran'da meydana gelen 15 hırsızlık olayının aydınlatılması ve çok sayıda suç kaydı bulunan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 18 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlıların adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılıktan serbest bırakıldı. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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