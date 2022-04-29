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Son dakika haberi | Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Son dakika haberi | Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 8 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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