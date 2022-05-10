Son dakika haber! GAZİANTEP - Doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! GAZİANTEP - Doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'teki bir doktor, tartıştığı kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Gaziantep'teki bir doktor, tartıştığı kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Alaattin Çelik (34), Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir sitede muayenehanesi olan kuzeni doktor B.Ç'nin yanına gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ç, iş yerindeki tabancayla kuzeni Alaattin Çelik ve beraberindeki 2 kişiye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title