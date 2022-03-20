Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haber... Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Halil Toycu yönetimindeki 27 P 6202 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Yabaçoba Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Medine Toycu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtaki 4 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toycu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Otomobil, Güncel, Haberler

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