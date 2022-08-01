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Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika habere göre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Kaya idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kırsal Sazgın Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Kaya ile motosikletteki Ayhan Coşkun, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Halil Kaya Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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