Son dakika haberi | Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü Son dakika habere göre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Halil Kaya idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kırsal Sazgın Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yaralanan Kaya ile motosikletteki Ayhan Coşkun, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Güncel AA / Adsız Günebakan Halil Kaya Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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