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Son dakika haberi: Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

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Son dakika haberi: Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi'nde E.S'nin silahla öldürülmesiyle ilgili yürüttükleri çalışmada olayın şüphelisinin B.S. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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