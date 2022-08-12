Son dakika haberi: Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi'nde E.S'nin silahla öldürülmesiyle ilgili yürüttükleri çalışmada olayın şüphelisinin B.S. olduğunu belirledi. Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Güncel AA / Fevzi Kemal Karagöz Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.