Son dakika haberi... Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili davada 3 sanığa müebbet Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 21 Eylül 2019'da İsa Kaya'nın tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa B, kardeşi Ramazan B. ve arkadaşı Mehmet A. ile avukatları katıldı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti. Duruşma savcısı, maktul İsa Kaya'nın Ramazan B'yi daha önce yaraladığını belirterek, "öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan maktülün tahliye edildikten 2 gün sonra öldürüldüğünü hatırlattı. Savcı, sanıkların motosikletle hareket halindeki İsa Kaya'ya otomobille çarptığını daha sonra tabancayla öldürüldüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa B. ve Mehmet A'ya "kasten öldürme", Ramazan B'ye de "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların yargılama aşamasında pişmanlık göstermediği gerekçesiyle indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde 21 Eylül 2019'da İsa Kaya, tabancayla öldürülmüş, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanmıştı. Güncel AA / Adsız Günebakan Gaziantep İsa Kaya Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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