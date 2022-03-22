GAZİANTEP - Berberde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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GAZİANTEP - Berberde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te bir berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te bir berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi Şehit Mehmet Gezelge Caddesi'nde bir berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Tıraş olmak için berber koltuğunda oturan Mehmet Demir ile kendisini bekleyen arkadaşı Muhammet Can, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Demir, hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİANTEP - Berberde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Berberde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Berberde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Berberde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Berberde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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