Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dünden beri kayıp olan kişi arazide ölü bulundu.

 - Güncelleme:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dünden beri kayıp olan kişi arazide ölü bulundu.

Karacaören Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, İbrahim Darıcıoğlu (85) olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Darıcıoğlu'nun alzaymır hastası olduğu, dün sabah evden ayrıldığı ve ailesinin kayıp başvurusundan bulunduğu öğrenildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title