Son dakika haberi | Gaziantep'te 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Gaziantep'te hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep'te hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı. M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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