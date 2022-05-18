Son dakika haberi... Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde taş kırma cihazı kazandırıldı - Haberler

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Son dakika haberi... Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde taş kırma cihazı kazandırıldı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika haberi... Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde taş kırma cihazı kazandırıldı

Son dakika haber: Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne, taş kırmada kullanılan cihaz kazandırıldı.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne, taş kırmada kullanılan cihaz kazandırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne taş kırma cihazı temin edildi.

25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Türk, "Yeni taş kırma cihazı ESWL Gaziantep'te kamu hastaneleri içinde yalnızca bizim hastanemizde bulunmaktadır. Artık vatandaşlarımız, bu hizmetten ücret ödemeden faydalanacaklardır. Gaziantep'imize hayırlı olmasını diliyor, Bakanlığımıza bu hizmetinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ESWL ameliyatsız taş kırma, idrar yolunda tıkanma yaratan ve düşmeyen taşlar açık ameliyat gerektirirken günümüzde ESWL ile taşlar küçük parçalara ayrılmakta ve idrar yolundan atılmaktadır. ESWL girişimsel olmadığı gibi anestezi gerektirmeyen ve kişinin günlük yaşantısını etkilemeden yapılabilen bir işlemdir.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Devlet Hastanesi, Gaziantep, Aralık, Türk, Güncel, Haberler

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