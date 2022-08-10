Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şehit Şimşek'in ailesine şehadet haberi verildi
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Son dakika habere göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehadet haberi, Gaziantep'teki ailesine verildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehadet haberi, Gaziantep'teki ailesine verildi.
Şehidin Şehitkamil ilçesindeki Belkız Mahallesi'nde bulunan babaevine gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini ailesiyle paylaştı.
Evin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.
Bekar olan şehit Şimşek'in yarın memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
AA / Okan Coşkun - Güncel