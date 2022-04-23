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Son dakika haberi! Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Son dakika haber... GAZETECİ Tufan Türenç hayatını kaybetti.

GAZETECİ Tufan Türenç hayatını kaybetti.

77 yaşındaki Türenç bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tufan Türenç bu sabah hayatını kaybetti.

Tufan Türenç, 1968'de Milliyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Tufan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş Gazetesi'ne geçti. İki yıl sonra, 1988'de Hürriyet'e geçen Türenç, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tufan Türenç, Güncel, Haberler

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