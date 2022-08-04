Son dakika haberi: Gambiya'da seller binlerce kişiyi olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Gambiya'da seller binlerce kişiyi olumsuz etkiledi

Son dakika haberi: Gambiya'da seller binlerce kişiyi olumsuz etkiledi

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerin binlerce kişiyi olumsuz etkilediği bildirildi.

 - Güncelleme:

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerin binlerce kişiyi olumsuz etkilediği bildirildi.

Gambiya Su Kaynakları Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede geçen hafta sonu etkili olan yağmurların, 30 yıldan fazla süredir görülen en yoğun yağış olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 saatten fazla devam eden yağış nedeniyle oluşan sel felaketleri yüzünden 2 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Müdürü Sanna Dahaba, yaptığı açıklamada, sellerin iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Dahaba, "Gambiya'da gördüğüm en kötü sel. Bu iklim değişikliğine bağlanıyor, buna hiç şüphe yok." dedi.

Gambiya Kızılhaç ise gönüllülerini malzemeleri dağıtmak ve ailelerin acil durum barınaklarına taşınmasına yardımcı olmak için seferber etti.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika Gambiya su Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title