'Futbolda şike kumpası' davasında cezalar onandı

İstinaf Mahkemesi, FETÖ'nün 'futbolda şike kumpası' davasında yerel mahkemenin sanıklar hakkında değişen oranlarda verdiği hapis cezalarını onadı.

FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı dava 4 Haziran 2021 tarihinde karara bağlanmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı bin 460 yıl, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ı 2 bin 170 yıl hapse çarptırmıştı. 'Futbolda şike' soruşturmasını başlattığı iddia edilen eski polis memuru Lokman Yanık, 173 yıl hapse mahkum edilirken, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı, 999 yıl 3 ay 15 gün, Dönemin Organize Suçlarla Mücadele Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender, bin 766 yıl hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, 48 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmederken, 35 sanık hakkında ise beraat ya da karar verilmesine yer olmadığına karar vermişti.

HAPİS CEZALARI ONANDI

Dosya, İstinaf Mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Daire, bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararının bozulmasına ve bu sanıklar yönünden dosyanın tekrar yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

(Gamze Erdemir - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel