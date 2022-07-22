Son dakika haberi... Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son dakika haberlerine göre KAZA ANI KAMERADAÇorum'da freni boşalan vincin kavşakta otomobil ile yayalara çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. KAZA ANI KAMERADA Çorum'da freni boşalan vincin kavşakta otomobil ile yayalara çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa hızla gelen vincin kaldırımda önce 2 yayaya ardından otomobile çarptığı görülüyor. İSİMLERİ BELLİ OLDU Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Vincin çarpması sonucu Satı Kılıç (72) ile Elif Gürler (33) yaşamını yitirdi. Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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