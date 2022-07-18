Son dakika haberi! Fransa yangınlarla mücadele ediyor Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa'nın güneyinde Marsilya kentine yakın Graveson bölgesinde çıkan orman yangını havadan görüntülendi. Fransa'nın güneyinde Marsilya kentine yakın Graveson bölgesinde çıkan orman yangını havadan görüntülendi. Yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan devam ederken, sıcak hava ve rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. AA / Pompiers 13 - Güncel Marsilya Fransa Güncel Haberler Son Dakika

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