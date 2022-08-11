Haber : Son dakika haberi! Fransa'da kuraklık ve yangınlardan sonra plajlarda "ısıran balık" paniği başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Fransa'da kuraklık ve yangınlardan sonra plajlarda "ısıran balık" paniği başladı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Fransa'da kuraklık ve yangınlardan sonra plajlarda 'ısıran balık' paniği başladı

Son dakika habere göre Fransa'nın güney ve batı bölgelerinde yangın paniği devam ederken Fransız Rivierası ile Bretagne arasındaki sahillerde "ısıran balık" korkusu başladı.

Fransa'nın güney ve batı bölgelerinde yangın paniği devam ederken Fransız Rivierası ile Bretagne arasındaki sahillerde "ısıran balık" korkusu başladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız Rivierası ile Bretonya bölgeleri başta olmak üzere birçok sahil bölgesinde tatilciler denizde yüzdükleri sırada ısırıldıkları şikayetinde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda Kuzey Amerika menşeli olan çotiranın bu bölgelerde görülmeye başlandığı ve insanları ısırdığı tespit edildi.

Le Parisien gazetesi, bu balıkların iklim değişikliği nedeniyle Fransız kıyılarına yöneldiğini aktardı.

Yapışınca bırakmıyor

France 3 televizyonuna açıklama yapan Banyuls-sur-Mer bölgesi oşinoloji uzmanı Pascal Romans, çotiranın meraklı, bölgeci bir balık olduğuna ve insanlardan korkmadığına dikkati çekerek "Eğer rahatsız olursa saldırır ve avlanırsa her şeyi, hatta insanları bile tatmaktan çekinmez." dedi.

Su sıcaklığının artmasıyla bu balık türünün metabolizmasının değiştiğini belirten Romans, üreme dönemlerinin yaza denk gelmesi ve yuvalarını koruma içgüdüleri nedeniyle çotiranın daha da agresifleşebileceğini kaydetti.

Romans, "Kaçın, yoksa size yapışır bırakmaz." diyerek uyarıda bulundu.

Dikenli, sert pullarının yanı sıra üstte 14, altta 8 dişi bulunan çotiranın bu açıdan tehlikeli olmasına rağmen eti çok lezzetli ve çokça tüketiliyor.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Togo Cumhuriyeti Fransa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title